Número de mortos em desabamento de edifício na África do Sul sobe para 26

O número de mortos no desabamento de um edifício em construção há uma semana na cidade de George, África do Sul, aumentou para 26 e as autoridades locais informaram que outras 26 pessoas continuam desaparecidas.

Após a localização no sábado de um sobrevivente, as possibilidades de encontrar pessoas com vida entre os desaparecidos são cada vez menores, mas as equipes de emergência prosseguem com as buscas nos escombros.

Seis corpos foram encontrados desde a noite de domingo, anunciou a prefeitura de George, na costa sul do país.