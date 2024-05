Nove mulheres acusam produtor francês de agressões e estupros, diz revista Elle

Uma atriz "de séries de televisão dos anos 1990-2000", que relatou o ocorrido sob o pseudônimo de "Elsa", contou como o produtor, agora com 72 anos, a teria supostamente estuprado quando ela tinha 15 anos, em 1985, sob o pretexto de uma reunião profissional para um papel em seu apartamento no oitavo distrito de Paris.

Dias antes do Festival de Cannes, nove mulheres, a maioria delas de forma anônima, acusaram Alain Sarde, um importante produtor de cinema francês, de tê-las estuprado ou agredido sexualmente quando eram menores de idade ou jovens atrizes, segundo artigo publicado na revista feminina Elle nesta segunda-feira (13).

Outras mulheres, cujos nomes foram modificados, denunciaram estupros ou tentativas de estupro.

Atrizes que afirmaram ter visto suas carreiras paralisadas abruptamente e não ter recebido apoio de parte de seus agentes, em quem confiaram no momento, descrevem um modus operandi similar: convites por parte do produtor, tentativas de sedução, presentes com bombons e ato seguido à agressão.

A advogada do produtor, Jacqueline Laffont, não respondeu às perguntas da AFP até o momento.