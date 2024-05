Milhares de pessoas deixam região ucraniana de Kharkiv, onde Rússia prossegue com ofensiva

O chefe do Conselho de Segurança ucraniano, Oleksandr Lytvynenko, afirmou, por sua vez, que "mais de 30.000 soldados" russos participam da ofensiva de Moscou na região de Kharkiv, cuja capital de mesmo nome e segunda maior cidade do país, "não está ameaçada" neste momento, assegurou.

"Fugi com o que estava vestindo, roupa suja [...] Felizmente, pelo menos estamos vivos. É tão horrível o que está acontecendo ali. O que estes idiotas estão fazendo? As casas estão em chamas", declarou ela à AFP em um primeiro ponto de encontro para pessoas que deixaram suas residências.

As autoridades regionais relataram um morto e três feridos em um bombardeio em uma localidade no oeste de Kharkiv, a cerca de 30 km da área dos combates.

Segundo o canal 'DeepState' do Telegram, próximo do Exército ucraniano, os russos conseguiram ocupar cerca de 70 km² em Lipsi, e 34 km² em Vovchansk.

Após quatro dias de ofensiva, "não foram registrados avanços de grande escala das defesas inimigas", segundo o canal no Telegram Rybar, próximo ao Exército russo.

"Depois de limpar a zona fronteiriça 'cinzenta', as unidades de assalto russas se concentraram em penetrar os redutos e as linhas defensivas das forças armadas ucranianas", informou o canal na segunda-feira.

- Intensificação dos bombardeios -

As autoridades de Kiev alertam há semanas que Moscou poderia tentar atacar as regiões da fronteira no nordeste do país, aproveitando o momento em que a Ucrânia espera pela chegada da ajuda ocidental e sofre uma escassez de soldados.