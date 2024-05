Mbappé é eleito o melhor jogador do Campeonato Francês pela 5ª vez seguida

O atacante Kylian Mbappé foi eleito nesta segunda-feira o melhor jogador do Campeonato Francês, pela quinta vez consecutiva, antes de sua saída do Paris Saint-Germain.

Mbappé, que no domingo fez seu último jogo no Parque dos Príncipes com a camisa do PSG, amplia assim seu próprio recorde de jogador que mais vezes recebeu o troféu entregue pelo sindicato de jogadores profissionais da França (UNFP) desde 1994, em que os premiados são escolhidos pelos votos de seus companheiros.

Apesar de ter feito uma temporada discreta para um jogador de seu status, o astro superou amplamente outros postulantes como seu companheiro de PSG Ousmane Dembélé e o meio-campista Pierre Lees-Melou, do Brest.