Japão implementa sistema de reservas online para visitar monte Fuji

As autoridades japonesas irão implementar um sistema de reservas online para acessar a trilha mais popular do famoso monte Fuji a fim de combater a superlotação.

As trilhas em torno da montanha mais alta do Japão são cada vez mais frequentadas durante o verão, o que gera temores pela preservação do meio ambiente.

Com o objetivo de diminuir o fluxo na trilha Yoshida, a rota mais utilizada pelos excursionistas, o departamento de Yamanashi (leste) prevê limitar o número de entradas diárias ao Monte Fuji a 4.000 pessoas, que deverão pagar uma entrada de 13 dólares (67 reais).