Inundações deixam mais de 40 mortos na Indonésia

As fortes chuvas que duraram várias horas em dois distritos da ilha de Sumatra provocaram a queda, no sábado, de grandes rochas vulcânicas do Monte Marapi, um dos vulcões ativos da Indonésia, enquanto a água inundava rodovias e residências.

Ao menos 41 pessoas morreram no fim de semana na região oeste da Indonésia, vítimas das inundações e do fluxo de lava fria de um vulcão, anunciou a agência local de gestão de desastres nesta segunda-feira.

As equipes de emergência também procuram 17 desparecidos, três no distrito de Agam e 14 no distrito de Tanah Datar, as duas áreas mais afetadas pelas inundações e nas quais vivem centenas de milhares de pessoas.

Abdul Malik, diretor da agência de busca e resgate de Pandang, a capital provincial, afirmou que os corpos recuperados incluem duas crianças, uma de três anos e outra de oito.

O governador de Sumatra Ocidental, Mahyeldi Ansharullah, anunciou nesta segunda-feira que 130 pessoas foram levadas para uma escola de Agam. Mais de 2.000 foram transferidas para diversos pontos de Tanah Datar.