Incêndio destrói shopping de Varsóvia

Um incêndio destruiu no domingo, 12, um dos maiores shoppings de Varsóvia, na Polônia. Uma espessa cobertura de fumaça cobriu a capital polonesa no bairro de Bialoleka, enquanto os bombeiros tentavam salvar o que era possível dentro do prédio.

Mais de 80% do prédio queimou.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

A polícia disse que não houve mortos ou feridos.