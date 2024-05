França, Alemanha, Espanha... Como estão as candidatas ao título da Euro?

A um mês do início da Eurocopa 2024, as principais candidatas ao título vivem momentos diferentes, desde a vice-campeã mundial França, irregular nos amistosos de março, à anfitriã Alemanha, que teve uma melhora notável, passando pela renovada Espanha. - França mal nos amistosos - Depois de uma campanha impecável nas Eliminatórias, a França teve um início de 2024 irregular: derrota em casa para a Alemanha por 2 a 0 e uma vitória sem brilho sobre o Chile por 3 a 2. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine O capitão Kylian Mbappé, que acabou de anunciar sua saída do Paris Saint-Germain, não mostrou seu melhor nível, mas o técnico Didier Deschamps espera recuperá-lo para a disputa da Euro.

- Inglaterra no ritmo de Kane e Bellingham - Finalista da última edição do torneio continental, derrotada nos pênaltis pela Itália em Wembley, a Inglaterra chega motivada para buscar o primeiro título desde a Copa do Mundo de 1966. Os pilares da equipe serão o capitão Harry Kane, que terminou mais uma temporada sem levantar um troféu, em seu primeiro ano no Bayern de Munique, e Jude Bellingham, que aos 20 anos se tornou indispensável no Real Madrid e tem a possibilidade de conquistar a Liga dos Campeões no dia 1º de junho contra seu ex-time, o Borussia Dortmund. O técnico Gareth Southgate terá que encontrar a sintonia para que seus dois atacantes brilhem na Alemanha.

- Alemanha, o retorno da esperança - A seleção anfitriã da Euro terminou 2023 com derrotas para Turquia (3 a 2) e Áustria (2 a 0), mas o técnico Julian Nagelsmann, no cargo desde setembro, tomou decisões em março que surtiram resultado. Entre elas, convenceu o meia Toni Kross a retornar à seleção, da qual havia se aposentado em 2021, após a eliminação em Wembley diante da Inglaterra nas oitavas de final da Euro. As vitórias sobre França (2 a 0) e Holanda (2 a 1) recolocaram a equipe nos trilhos para reviver o conto de fadas do Mundial de 2006, quando terminou na terceira posição como anfitriã e recuperou o coração dos torcedores. - Espanha otimista com De La Fuente - A Espanha, campeã europeia em 2008 e 2012 e campeã mundial em 2010, está longe de ser o time que brilhou na época de sua geração de ouro com Xavi, Iniesta, Sergio Ramos, entre outros. Mas desde a queda no Mundial de 2022 (eliminada nas oitavas de final pelo Marrocos nos pênaltis), ganhou moral com a conquista da Liga das Nações da Uefa no ano passado. O técnico Luis De La Fuente rejuvenesceu a equipe, que vem de derrota em amistoso para a Colômbia (1 a 0). - Itália, a atual campeã que não convence - A Itália, que sofreu até os acréscimos do último jogo das Eliminatórias contra a Ucrânia (0 a 0) para se classificar sem passar pela repescagem, chega para defender o título europeu em meio a dúvidas.

Campeã da 'Eurocopa da pandemia' em 2021, mas fora do Mundial de 2022, a equipe do técnico Luciano Spalletti, que assumiu o cargo no lugar de Roberto Mancini, venceu seus dois amistosos de março, contra Venezuela e Equador. - Portugal e a possível despedida de CR7 - A decepção da eliminação nas quartas de final da Copa do Mundo de 2022 para o Marrocos foi digerida por Portugal, agora sob o comando do técnico Roberto Martínez. A seleção portuguesa venceu seus dez jogos nas Eliminatórias e vem com um elenco forte, com jogadores que atuam em grandes clubes do continente, exceto o astro Cristiano Ronaldo, que está na Arábia Saudita.