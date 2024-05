Festa acaba em tiroteio e 3 mortos no Alabama

Três pessoas morreram e pelo menos 12 ficaram feridas após um tiroteio em uma festa próximo de Stockton, no condado de Baldwin, no sul do Alabama. Segundo Andre Reid, investigador da polícia local, a maioria das vítimas é de jovens.

Cerca de mil pessoas estavam no evento, que celebrava o Dia do Trabalhador.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

O atirador está foragido.