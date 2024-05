Depois de Nadal e Djokovic, Rublev também cai no Masters 1000 de Roma

Depois de Rafael Nadal no sábado e Novak Djokovic no domingo, o Masters 1000 de Roma perdeu mais um de seus cabeças de chave nesta segunda-feira (13), o russo Andrey Rublev, número 6 do mundo, que foi surpreendido pelo francês Alexandre Müller (109º).

Müller fechou o jogo em 2 sets a 1, com parciais de 3-6, 6-3 e 6-2, em uma hora e 49 minutos.

Campeão do Masters 1000 de Madri há oito dias, Rublev parecia ter a situação sob controle no primeiro set, mas perdeu o domínio no início do segundo.