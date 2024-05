Comunicado do Business Wire :Vecima Networks Inc.

A Vecima Networks Inc. (TSX: VCM) anunciou hoje sua colaboração bem-sucedida com a Youcast na tarefa de trazer a força de sua tecnologia MediaScale Open CDN? para provedores de telecomunicação e conteúdo no Brasil. À medida que a plataforma de TV Youcast continua a crescer, a empresa está prestes a revolucionar a distribuição de conteúdo em sua região. Em sua visão estratégica, a Youcast buscou uma parceria que pudesse melhorar a infratestrutura de entrega do seu conteúdo e ampliar sua capacidade de atender a uma base maior de provedores de conteúdo. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine Reconhecendo a oportunidade única de gerar um impacto substancial sobre a distribuição de conteúdo na América do Sul, a Vecima apresentou sua solução MediaScale Open CDN? à Youcast e ganhou o contrato. O MediaScale Open CDN?, da Vecina, é uma implementação das especificações de Open Caching da Streaming Video Technology Alliance. Open Caching é uma tecnologia criada especificamente para fornecer aos Provedores de Conteúdo acesso a uma infraestrutura de caching de Provedores de Serviço, profundamente na rede, por meio de um conjunto comum de APIs de configuração.

O MediaScale Open CDN permite aos provedores de serviço monetizar os terabytes de tráfego de internet entregues gratuitamente hoje e preparar suas redes para os petabytes de conteúdo ainda por vir à medida que o consumo de vídeo por streaming aumenta continuamente. Os assinantes melhoram sua experiência de visualização, sem a dor de cabeça associada a redes congestionadas que levam a buffering e a uma qualidade de vídeo precária. A colaboração entre a Vecima e a Youcast representa um passo importante rumo ao estabelecimento de uma rede de distribuição altamente eficiente, econômica e regionalmente adaptada. Presente em 80 pontos no Brasil, a Youcast pode expandir a entrega do seu conteúdo com confiança. "Nossa visão alinha-se perfeitamente ao compromisso da Vecima de fortalecer a distribuição de conteúdo por meio de soluções inovadoras," disse Raul Faller, CEO da Youcast. "Ao implementar o Open CDN, da Vecima, estamos melhorando não só os recursos da Youcast, mas também apresentando uma abordagem transformadora da entrega de conteúdo na América do Sul."

"Diferentemente dos modelos de CDN convencionais que muitas vezes exigem a separação de infraestrutura, a oferta do MediaScale da Vecima permite aos provedores iniciarem na infraestrutura que se encontra implementada", disse Kyle Goodwin, Vice-presidente sênior e Gerente geral, negócios de Entrega de Conteúdo e Armazenamento. "Essa abordagem reduz os custos de implementação em curto prazo e também fornece escalabilidade e flexibilidade a longo prazo". Para obter mais informações sobre as soluções MediaScale da Vecima, vecima.com/video-streaming. Sobre a Youcast A Youcast é uma empresa integradora de sistemas premier especializada em plataformas de vídeo, reconhecida por sua inigualável flexibilidade na diversidade de modelos comerciais e soluções técnicas que oferece. Além de nossa experiência em integração de plataforma de vídeo, a Youcast oferece serviços de segurança e monitoramento completos, baseados em tecnologia de nuvem de última geração. Com foco constante em inovação e confiabilidade, a Youcast capacita as empresas a aproveitar todo o potencial de conteúdo de vídeo e a manter os mais elevados padrões de segurança e conformidade. Para explorar nosso conjunto completo de serviços e explorar o poder do vídeo com confiança, visite Youcast.tv.br. Sobre a Vecima Networks A Vecima Networks Inc. (TSX: VCM) está na liderança da evolução global de redes multigigabits repletas de conteúdo do futuro. Nosso talentoso pessoal fornece software, serviços e plataformas de integração prontas para o futuro, que capacitam redes de banda larga e de streaming de vídeo, monitoram e gerenciam transporte e transformam as experiências em lares, empresas e em todo local nos quais as pessoas se conectam. Ajudamos nossos clientes a evoluir em suas redes com soluções em nuvem que entregam velocidade inovadora, qualidade de vídeo superior e novos serviços empolgantes aos seus assinantes. Há poder na conectividade - ela permite que as pessoas, empresas e comunidades cresçam e se desenvolvam. Saiba mais emvecima.com.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal. Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20240513209732/pt/