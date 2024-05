Comunicado do Business Wire :Pint Pharma

É com grande prazer que anunciamos que a Comissão Federal para a Proteção contra Riscos de Saúde (COFEPRIS) no México concedeu aprovação para o ORLADEYO® (berotralstat), um medicamento oral de uso diário, para a profilaxia de ataques de angioedema hereditário (AEH) em adultos e pacientes pediátricos a partir de 12 anos. O Angioedema Hereditário é uma doença genética que origina episódios recorrentes de inchaço súbito e doloroso da pele, mucosas e tecidos submucosos. Até recentemente, as opções de tratamento para o AEH eram limitadas, deixando os pacientes enfrentando uma qualidade de vida comprometida e o risco constante de ataques graves. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine "A aprovação de Orladeyo pela COFEPRIS é uma excelente notícia para a comunidade de pacientes com Angioedema Hereditário no Mexico", comenta Dr. Valnei Canutti, Chief Scientific Officer da Pint Pharma. "Esta terapia ORAL e inovadora representa um avanço para aqueles que vivem com esta condição rara, oferecendo uma alternativa eficaz e conveniente como profilaxia de longo prazo, prevenindo as crises de angioedema hereditário."

Segundo David Munoz, CEO da Pint Pharma, "além de proporcionar benefícios diretos aos pacientes, a disponibilidade de Orladeyo no Mexico destaca o compromisso contínuo com o avanço da pesquisa e inovação no campo do cuidado de saúde dos pacientes com doenças raras". "A aprovação de Orladeyo é uma vitória para os pacientes e um testemunho do trabalho colaborativo entre a comunidade médica, reguladores e empresas farmacêuticas para melhorar as opções de tratamento no Mexico," disse Mauricio Botero, Gerente Geral da Pint Pharma para o Cluster Norte da América Latina. Sobre Orladeyo

O ORLADEYO® (berotralstate) é a primeira e única terapia oral projetada especificamente para prevenir as crises de angioedema hereditário (HAE) em pacientes adultos e pediátricos com 12 anos de idade ou mais. Uma cápsula de ORLADEYO por dia previne as crises de HAE diminuindo a atividade da calicreína plasmática. ORLADEYO é um produto da BioCryst Pharmaceuticals, Inc e tem seu registro, comercialização e distribuição de forma exclusiva pela Pint Pharma na América Latina. Sobre a Pint Pharma A Pint Pharma, com escritório central em Viena, Áustria, é uma empresa farmacêutica especializada focada em adquirir ou licenciar e comercializar produtos farmacêuticos para o América Latina. Somos uma empresa Community-centre e nos orgulhamos de fornecer experiência e know-how excepcionais da indústria farmacêutica latino-americana, nos esforçando para fornecer o melhor tratamento e o melhor serviço para a população por meio de alianças estratégicas com nossos parceiros de negócios globais. Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20240513614437/pt/

Contato Jorge Camacho Chief of Strategy and Portfolio Strategy e-mail: [email protected]