Comunicado do Business Wire :NielsenIQ

Com recursos de IA conversacional, a NIQ Ask Arthur permite que os usuários se aprofundem nos conjuntos de dados, revolucionando as escolhas baseadas em dados e demonstrando o compromisso da NielsenIQ com as análises de ponta.

NielsenIQ (NIQ), líder mundial em medição e análise de dados, tem o prazer de anunciar que a NIQ Ask Arthur, uma ferramenta inovadora baseada em inteligência artificial generativa,foi integrada ao NIQ Discover. Essa solução transformadora oferece pesquisa mundial e recomendações personalizadas guiadas por IA, otimizando a análise de dados e facilitando a tomada de decisões informadas. O lançamento da NIQ Ask Arthur é um marco importante para o NIQ Labs. Posicionado como uma potência em inovação, o NIQ Labs está pronto para acelerar o futuro da inovação, resolvendo os problemas dos clientes e descobrindo novos caminhos para o crescimento. Juntamente com os investimentos, o NIQ Labs explora uma série de ativos de dados, empregando ferramentas intuitivas de inteligência de negócios e análises preditivas impulsionadas por IA generativa (GenAI) e ciência de dados confiável, sendo pioneiro na próxima era de produtos inventivos.

A NIQ Ask Arthur no Discover permite que os usuários economizem tempo, sugerindo proativamente insights e simplificando a navegação de dados por meio de uma experiência conversacional alimentada por IA.

A NIQ Ask Arthur no NIQ Discover permite a descoberta melhorada de insights, para que os usuários possam descobrir informações valiosas com eficiência, enriquecendo a história da marca e democratizando o acesso aos dados. Os usuários atuais e novos podem descobrir informações, tendências e padrões significativos que, de outra forma, poderiam passar despercebidos, levando-os às áreas de análise mais relevantes. Na NIQ fornecemos Full View? e mantemos o mais alto padrão de precisão e qualidade de dados. A GenAI ajudará os usuários do NIQ Discover a decifrar diversos formatos e abordar questões de negócios complexas.

Com o investimento da NIQ na plataforma de ponta NIQ Discover, combinado com nossos diversos tipos de dados e profundo conhecimento do setor, a NIQ Ask Arthur oferece valor incomparável aos clientes.

A NIQ está melhor posicionada para compreender os dados e as abordagens de negócios que ajudam as marcas a desvendar sua história. A agilidade e as estratégias de implementação rápida da empresa facilitaram um avanço tecnológico notável. No ano passado, a plataforma NIQ Discover experimentou um crescimento extraordinário, passando de 2,5 mil usuários em janeiro de 2023 para impressionantes 40 mil em 71 países na atualidade, mostrando a grande escala da expansão tecnológica da NIQ. Essa capacidade para implementar rapidamente tecnologia, melhorar a participação do usuário e estabelecer uma presença mundial destaca a agilidade e inovação incomparáveis da NIQ na indústria tecnológica. Esses avanços facilitam insights acelerados em diversos setores, canais e produtos, aumentando a velocidade de obtenção de insights em uma escala sem precedentes para fornecer a Full View?.

Sobre a NIQ

A NIQ é a empresa líder mundial em inteligência do consumidor, proporcionando a compreensão mais completa do comportamento de compra do consumidor e revelando novos caminhos para o crescimento. A NIQ se uniu à GfK em 2023, combinando as duas lideranças da indústria com alcance global incomparável. Hoje a NIQ tem operações em mais de 95 países, representando 97% do PIB mundial. Com uma leitura holística do comércio varejista e os insights mais abrangentes do consumidor, fornecidos com análises avançadas por meio de plataformas de última geração, a NIQ oferece a Full View?.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.