Comunicado do Business Wire :Graminex, L.L.C.

Graminex ®, L.L.C. tem o prazer de anunciar a publicação de um estudo clínico revisado por pares com o Extrato de Pólen de Flores Graminex® para incontinência urinária e saúde urinária de mulheres no Current Urology. O estudo foi conduzido como um estudo randomizado, duplo-cego e controlado por placebo para investigar a eficácia dos Extratos de Pólen de Flores Graminex® em 114 mulheres saudáveis com incontinência urinária. Concluiu-se que foram encontradas reduções significativas e significativas na gravidade da IU no grupo de estudo Graminex® RCT Fem? UI, juntamente com uma melhora significativa no volume de vazamento urinário induzido por estresse com o grupo de estudo PollenBerry®. A versão completa está disponível em: Current Urology - Artigo Original

"Muitas mulheres experimentam incontinência urinária ao longo de suas vidas durante o pós-parto, menopausa e o processo natural de envelhecimento. Há suporte natural limitado para ajudar a melhorar os sintomas da incontinência urinária atualmente no mercado. Com esta publicação revisada por pares, a Graminex está entusiasmada em oferecer um produto natural para ajudar a melhorar a vida das mulheres, quando mais precisam", disse Colleen May, Diretora de Negócios (CBO).