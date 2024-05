Comunicado do Business Wire :Cepton, Inc.

Cepton, Inc. ("Cepton" ou a "Empresa") (Nasdaq: CPTN), uma empresa inovadora do Vale do Silício e com liderança em soluções lidar de alto desempenho para aplicações automotivas e de infraestrutura inteligente, anunciou hoje que assinou um importante contrato de serviços de engenharia (o "Acordo") com seu parceiro automotivo Tier 1 de longo prazo e atual acionista, KOITO MANUFACTURING CO., LTD. ("Koito") (TSE: 7276) em 9 de maio de 2024.

Este comunicado de imprensa inclui multimédia. Veja o comunicado completo aqui: https://www.businesswire.com/news/home/20240513967307/pt/

The contract will fuel Cepton's customer-specific product development and program execution efforts for its near-range lidar. © Cepton, Inc.