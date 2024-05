Começa julgamento do poderoso senador de origem cubana Bob Menéndez

O julgamento do poderoso senador democrata de origem cubana Robert Menéndez teve início nesta segunda-feira (13), com a seleção do júri que vai decidir se ele é culpado ou não de participar de uma rede de corrupção a favor dos governos do Egito e do Catar.

O senador de 70 anos, um dos pesos pesados do Partido Democrata, assim como sua esposa Nadine Menéndez, é acusado de aceitar propinas, conspirar como agente do Egito, de tráfico de influência a favor do Cairo, além de ajudar um empresário a conseguir investimentos de um fundo catari.

Em março, foi acusado de obstrução da Justiça na investigação dos subornos relacionados a esses países.