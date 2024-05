Chuvas e lava vulcânica fria matam dezenas na Indonésia

Um temporal que atingiu a Indonésia na última semana já deixou dezenas de mortos no país. Equipes de emergência encontraram 41 pessoas mortas até esta segunda-feira, 13, e outras 17 estão desaparecidas. As chuvas se concentraram na ilha de Sumatra e provocaram no sábado, 11, um deslizamento de lava vulcânica fria do monte Marapi. As águas de um rio da região transbordaram e deixaram cerca 200 casas e edifícios debaixo d’água.

As cheias também bloquearam com lama as principais estradas da região e cortaram o acesso a outras cidades. "O mau tempo, as estradas danificadas e o acesso bloqueado por lama e detritos complicaram os esforços de socorro", disse o dirigente da Agência de Assistência a Catástrofes da Sumatra Ocidental, Ilham Wahab à Associated Press.

Em imagens da Agência Nacional de Busca e Salvamento é possível ver árvores arrancadas e uma grande quantidade de lama em aldeias da ilha.