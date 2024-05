China anuncia venda de títulos da dívida de longo prazo esta semana

O governo vai começar a emitir títulos a 30 anos na sexta-feira, como parte de uma venda planejada de mais de 138 bilhões de dólares em dívidas, indica um comunicado publicado no site do Ministério.

A China colocará à venda esta semana um primeiro lote de títulos da dívida de longo prazo, anunciou o Ministério da Economia nesta segunda-feira (13), em uma tentativa do governo de estimular a segunda maior economia do mundo.

A volatilidade do mercado imobiliário e a elevada taxa de desemprego, especialmente entre os jovens, estão entre as principais preocupações do governo.

As autoridades chinesas fixaram uma meta de crescimento do PIB de cerca de 5% este ano, um número considerado ambicioso por muitos economistas.

As emissões podem acrescentar um ponto percentual ao crescimento chinês, indicou Xing Zhaopeng, do Australia and New Zealand Banking Group, citado pela agência Bloomberg.