Caxemira indiana vai às urnas em possível desafio ao premier

Cerca de 1 bilhão de indianos estão aptos a votar para eleger o novo governo, no maior processo democrático do mundo.

A quarta fase das eleições gerais indianas, que vão até 1º de junho, continuou nesta segunda-feira (13), principalmente no território da Caxemira indiana, de maioria muçulmana, onde os eleitores podem rejeitar o governo autoritário do primeiro-ministro Narendra Modi.

Fora de Srinagar, principal cidade da região, soldados faziam patrulhas. Alguns locais de votação eram vigiados por cerca de 20 paramilitares.

Modi se mantém popular em grande parte do país e espera-se que seu partido nacionalista hindu, o Bharatiya Janata Party (BJP), vença as eleições, cujos resultados serão anunciados em 4 de junho. No entanto, sua decisão em 2019 de revogar o status semiautônomo da Caxemira e colocá-la sob o domínio direto de Nova Délhi causou um ressentimento profundo entre muitos habitantes daquele território, que votam pela primeira vez desde então.

"O que falamos aos eleitores é que devem fazer com que sua voz seja ouvida", disse à AFP Omar Abdullah, ex-ministro-chefe do território, cujo partido, a Conferência Nacional, faz campanha para restaurar o status semiautônomo.