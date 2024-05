Barcelona vence Real Sociedad e sobe para 2º no Espanhol

Depois de três derrotas nos últimos quatro jogos, o Barcelona se recuperou ao bater a Real Sociedad por 2 a 0 nesta segunda-feira (13), pela 35ª rodada do Campeonato Espanhol, resultado que coloca a equipe na segunda posição na tabela.

O jovem atacante Lamine Yamal abriu o placar pouco antes do intervalo (40'), em uma boa jogada coletiva com Robert Lewandowski e Ilkay Gündogan. Nos acréscimos do segundo tempo, o brasileiro Raphinha ampliou em cobrança de pênalti (90'+3).

O Barça, derrotado pelo Girona no clássico da semana passada (4 a 2), se beneficiou do tropeço do rival catalão na última sexta-feira diante do Alavés (2 a 2) para recuperar a vice-liderança do campeonato, que garante vaga na próxima Supercopa.