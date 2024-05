Aston Villa busca empate com Liverpool e se aproxima da Champions

O Villa chegou ao empate pouco depois com o belga Youri Tielemans acertando chute forte da entrada da área (12'), mas o Liverpool abriu dois de vantagem marcando com Cody Gakpo (23') e Jarell Quansah (48').

Os 'Reds', que já não têm mais aspirações no campeonato, saíram na frente no Villa Park com um gol contra do goleiro Dibu Martínez logo aos dois minutos.

Até que a reação do time de Birmingham veio com dois gols em três minutos do atacante colombiano Jhon Durán na reta final da partida (85' e 88').

Com o resultado, o Aston Villa se consolida ainda mais no Top 4 com 68 pontos e fica com cinco de vantagem sobre o Tottenham (5º), que ainda enfrenta o Manchester City em jogo atrasado nesta terça-feira, antes da 38ª e última rodada do campeonato.

-- Jogos da 37ª rodada do Campeonato Inglês e classificação: