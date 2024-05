Americano Jesse Marsch é o novo técnico da seleção do Canadá

O americano Jesse Marsch foi anunciado nesta segunda-feira (13) como novo técnico da seleção do Canadá, adversário da Argentina no jogo de abertura da Copa América, no dia 20 de junho.

"Marsch chega imediatamente com contrato até o final de julho de 2026", informou a federação canadense de futebol (Canada Soccer) em comunicado.

Desta forma, além da Copa América, o técnico ficará à frente da equipe na Copa Ouro da Concacaf em 2025 e na Copa do Mundo de 2026, que o Canadá vai sediar em conjunto com México e Estados Unidos.