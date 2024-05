AI denuncia que China controla seus estudantes no exterior

O governo da China tenta controlar os estudantes do país no exterior devido ao seu ativismo político, afirmou nesta segunda-feira a ONG Anistia Internacional (AI), que denunciou o assédio sofrido pelas famílias dos universitários. A AI acusa, em um relatório, a China de praticar uma "repressão transnacional", com base em entrevistas da ONG com dezenas de estudantes do país asiático em oito nações da Europa e da América do Norte. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine Os estudantes entrevistados, que participaram no exterior de eventos como cerimônias de recordação dos protestos e da tragédia da Praça Tiananmen (Paz Celestial) de Pequim, que aconteceram em 1989, explicaram que parentes receberam ameaças, destacou a AI.

"As ameaças contra parentes na China continental incluíram o cancelamento dos passaportes, demissões, não obter uma promoção no trabalho ou não receber as pensões da aposentadoria, e até a limitação da sua liberdade física", explicou a Anistia Internacional. Questionado, o Ministério das Relações Exteriores da China chamou o relatório de "difamação puramente maliciosa". "Qualquer meio de comunicação objetivo constataria que a grande maioria dos cidadãos chineses que vivem no exterior sente orgulho do desenvolvimento e da força da pátria", disse o porta-voz do ministério, Wang Wenbin.