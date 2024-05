Terremoto de magnitude 6,5 causa estragos na Guatemala, sem registros de vítimas

Um terremoto de magnitude 6,5 atingiu a fronteira entre a Guatemala e o México neste domingo (12) sem deixar vítimas, até o momento, embora tenha causado alguns deslizamentos de terra e danificado um hospital, conforme relatado pelo Instituto Nacional de Sismologia (Insivumeh) guatemalteco.

O tremor ocorreu às 05H39 locais (08H39 no horário de Brasília) com epicentro no Oceano Pacífico, a 90 quilômetros da costa do departamento de San Marcos, na fronteira com o México, a sudoeste da capital da Guatemala.

O terremoto, com 25 km de profundidade, não causou vítimas, afirmou a entidade estatal em um boletim.