St. Pauli volta à 1ª divisão do Campeonato Alemão depois de 13 anos

O St. Pauli, clube de um bairro popular de Hamburgo, conseguiu seu acesso à Bundesliga neste domingo (12), depois de 13 anos na segunda divisão do futebol alemão, e vai acompanhar o Holstein Kiel na elite na próxima temporada.

Graças à vitória por 3 a 1 em casa sobre o lanterna Osnabruck, o time do técnico Fabian Hurzeler, de apenas 31 anos, recuperou a liderança da segunda divisão, à frente do Kiel, outro clube do norte da Alemanha.

Com 66 pontos, o St. Pauli vai terminar a temporada à frente do Fortuna Düsseldorf, terceiro na tabela, que vai disputar nos dias 23 e 27 de maio o playoff de acesso contra o 16º colocado da Bundesliga.