Real Madrid comemora título espanhol de olho na Champions e na expectativa por Mbappé

Jogadores e comissão técnica do Real Madrid comemoraram neste domingo (12) o 36º título do clube no Campeonato Espanhol com milhares de torcedores, que estão na expectativa pela final da Liga dos Campeões e a possível chegada de Kylian Mbappé. Matematicamente campeões desde o último fim de semana, os jogadores do time 'merengue', liderados pelo capitão Nacho Fernández, exibiram o troféu em um desfile de ônibus pelo centro de Madri. "É um orgulho e um prazer estar aqui diante de vocês. É um dia muito especial para celebrar esta temporada incrível. O apoio de vocês foi vital para nos ajudar a ganhar este 36º título. É um dia mágico, 'Hala Madrid!'", comemorou Nacho com a multidão.

O meia croata Luka Modric também tomou o microfone para prometer aos torcedores que a equipe voltaria ao mesmo local "depois de 1º de junho", data da final da Champions contra o Borussia Dortmund, em Londres, para comemorar a 15ª 'Orelhuda'. "Vamos dar a alma para voltar", prometeu o presidente do clube, Florentino Pérez, durante uma recepção na sede da Comunidade de Madri. Como dita a tradição, Nacho colocou um cachecol e uma bandeira com as cores do Real Madrid na estátua da deusa grega Cibeles.