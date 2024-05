Mbappé se despede do Parque dos Príncipes com gol e derrota do PSG

O atacante francês abriu o placar logo aos oito minutos, porém o Toulouse conseguiu a virada marcando três vezes, com Thijs Dallinga (13'), Yann Gboho (68') e Frank Magri (90'+4).

Kylian Mbappé, em seu último jogo no Parque dos Príncipes pelo Paris Saint-Germain, marcou um gol, mas não evitou a derrota da equipe para o Toulouse por 3 a 1 neste domingo (12), pela 33ª e penúltima rodada do Campeonato Francês.

Quando foi a campo para o aquecimento, Mbappé foi homenageado pela torcida 'Ultras d'Auteuil' com cânticos e um bandeirão que exibia a frase: "Menino da periferia parisiense, você se tornou uma lenda do PSG".

Mas como prova da divisão de opiniões entre os torcedores, o nome do atacante foi vaiado durante o anúncio das escalações por outro setor das arquibancadas.

Maior artilheiro da história do PSG com 256 gols, Mbappé confirmou na última sexta-feira que não ficará no clube para a próxima temporada, sem revelar seu destino, que ao que tudo indica será o Real Madrid.