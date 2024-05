Juventus tropeça, mas se garante na Champions com derrota da Roma

A Juventus selou sua classificação para a próxima Liga dos Campeões neste domingo (12), apesar do empate em Turim com a lanterna e já rebaixada Salernitana em 1 a 1, graças à derrota da Roma diante da Atalanta por 2 a 1 em Bérgamo.

O resultado poderia ter sido pior para a Juve se não fosse pelo gol do francês Adrien Rabiot já nos acréscimos (91'), depois que a Salernitana saiu na frente marcando com o zagueiro Niccolò Pierozzi no primeiro tempo (27').

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Este foi o quarto empate consecutivo do time 'bianconero', que agora tem seis pontos de vantagem sobre a Roma (6ª) faltando dois jogos para o fim do campeonato. Os cinco primeiros se classificam para a Champions.