Israel segue com avanço em Rafah mesmo com alertas feitos pela comunidade internacional

As forças israelenses seguem avançando na cidade de Rafah, no sul da Faixa de Gaza, neste domingo, 12, ao mesmo tempo em que lutam contra o Hamas em partes do norte, onde o grupo extremista se reagrupou nas últimas semanas. Cerca de 300 mil pessoas já fugiram de Rafah após ordens de evacuação de Israel, que afirma que o país deve invadir a região para desmantelar o Hamas e devolver dezenas de reféns feitos nos ataques de 7 de outubro.

Os alertas da comunidade internacional contra a ofensiva, contudo, continuam sendo feitos.

O secretário de Estado dos EUA, Antony Blinken, reiterou a oposição a um grande ataque militar a Rafah, dizendo à CBS que Israel "ficaria com as mãos numa insurgência duradoura" sem uma saída de Gaza e um plano de governo pós-guerra.