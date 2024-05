Enquanto Israel avança sobre Rafah, Hamas se reagrupa em outros lugares da Gaza sem governo

As forças israelenses estavam lutando contra os militantes palestinos em toda a Faixa de Gaza neste domingo, 12, inclusive em partes do norte devastado que os militares disseram ter liberado meses atrás, onde o Hamas explorou um vácuo de segurança para se reagrupar. Israel retratou a cidade de Rafah, no sul da Faixa de Gaza, como o último reduto do Hamas, afirmando que precisa invadi-la para atingir seus objetivos de desmantelar o grupo e devolver dezenas de reféns. Uma operação limitada se expandiu nos últimos dias, forçando a fuga de cerca de 300 mil pessoas. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine Mas o restante do território devastado pela guerra parece oferecer amplas oportunidades para o Hamas. Israel ainda não ofereceu um plano detalhado para a governança pós-guerra em Gaza, afirmando apenas que manterá o controle de segurança por tempo indeterminado sobre o enclave costeiro, que abriga cerca de 2,3 milhões de palestinos.

O primeiro-ministro Benjamin Netanyahu rejeitou os planos pós-guerra propostos pelos Estados Unidos para que a Autoridade Palestina, que administra partes da Cisjordânia ocupada por Israel, governe Gaza com o apoio de países árabes e muçulmanos. Esses planos dependem do progresso em direção à criação de um Estado palestino, algo ao qual o governo de Netanyahu se opõe profundamente. Com os dois aliados próximos divididos, Gaza ficou sem um governo em funcionamento, o que levou a um colapso da ordem pública e permitiu que o Hamas se reconstituísse até mesmo nas áreas mais atingidas. Os palestinos relataram um pesado bombardeio israelense durante a noite no campo de refugiados urbano de Jabaliya e em outras áreas no norte da Faixa de Gaza, que sofreu uma devastação generalizada e foi amplamente isolada pelas forças israelenses durante meses. Autoridades da ONU afirmam que há uma "fome generalizada" no local.

Os moradores disseram que aviões de guerra e artilharia israelenses atingiram o campo e a área de Zeitoun, a leste da Cidade de Gaza, onde as tropas estão lutando contra militantes palestinos há mais de uma semana. Eles pediram a dezenas de milhares de pessoas que se mudassem para áreas próximas. "Foi uma noite muito difícil", disse Abdel-Kareem Radwan, um palestino de 48 anos de Jabaliya. Ele afirmou que eles podiam ouvir bombardeios intensos e constantes desde o meio-dia de sábado. "Isso é uma loucura." Os socorristas da Defesa Civil Palestina disseram que não conseguiram atender aos vários pedidos de ajuda de ambas as áreas, bem como de Rafah, no extremo sul de Gaza. As tropas israelenses têm lutado contra os militantes desde que o exército tomou a passagem de fronteira próxima com o Egito na semana passada. O Contra-Almirante Daniel Hagari, o principal porta-voz militar israelense, disse que as tropas estão lutando em todas as partes de Gaza, "em áreas onde ainda não operamos e em lugares onde já operamos". Ele disse que, além de Jabaliya e Zeitoun, as forças também estavam operando em Beit Lahiya e Beit Hanoun, cidades próximas à fronteira norte de Gaza com Israel que foram fortemente bombardeadas nos primeiros dias da guerra. Os militares "agora estão entrando em Jabaliya pela segunda vez e em Zeitoun pela terceira vez, e continuarão entrando e saindo", escreveu o colunista Ben Caspit no jornal israelense Maariv, canalizando a crescente frustração sentida por muitos israelenses após mais de sete meses de guerra.

Rafah abrigava cerca de 1,3 milhão de palestinos antes do início da operação israelense, a maioria dos quais havia fugido dos combates em outras partes do território. Israel já evacuou o terço oriental de Rafah, e Hagari disse que dezenas de militantes foram mortos lá, pois "as operações direcionadas continuaram". As Nações Unidas alertaram que uma invasão planejada em grande escala de Rafah prejudicaria ainda mais as operações humanitárias e causaria um aumento no número de mortes de civis. Rafah faz fronteira com o Egito perto dos principais pontos de entrada de ajuda, que já estão afetados. As tropas israelenses capturaram o lado de Gaza da passagem de Rafah, forçando-a a fechar. O Egito se recusou a coordenar com Israel a entrega de ajuda através da passagem por causa da "inaceitável escalada israelense", informou o canal de televisão estatal Al Qahera News, citando uma autoridade não identificada.