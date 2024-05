Djokovic perde para Tabilo e cai na 3ª rodada do Masters 1000 de Roma

O tenista sérvio Novak Djokovic, número 1 do mundo, foi eliminado na terceira rodada do Masters 10000 de Roma neste domingo (12), ao ser derrotado pelo chileno Alejandro Tabilo (32º).

"No treino [sábado] não senti nada negativo, mas hoje não me senti eu mesmo. Sob o efeito do estresse, não era o mesmo jogador de sexta-feira", reconheceu.

"A pancada que recebi foi muito forte, 30 minutos depois senti enjoo, tive dor de cabeça. Consegui dormir normalmente e no dia seguinte ficou tudo bem", comentou o ex-número 1 do mundo após a derrota para Tabilo.

"Não posso dizer [se o incidente] teve impacto. Teremos que fazer exames", acrescentou.

Djokovic, seis vezes campeão em Roma, não era eliminado tão cedo do torneio na capital italiana desde 2018.

O sérvio agora se prepara para o segundo Grand Slam da temporada com a confiança abalada, depois de ter disputado apenas cinco torneios em 2024, com as semifinais do Aberto da Austrália e do Masters 1000 de Monte Carlo como melhor resultado.

Após essa derrota em Mônaco, ele decidiu não disputar o Masters 1000 de Madri para continuar treinando. Em sua chegada a Roma, afirmou estar "no caminho certo para alcançar o auge da forma em Roland Garros".

