Candidata a distrito na Cidade do México denuncia atentado

Alessandra Rojo de la Vega, candidata para governar o distrito de Cuauhtémoc, na Cidade do México, denunciou um atentado armado contra ela, em meio a uma onda de violência contra políticos locais durante a corrida eleitoral.

Candidata por uma aliança opositora de três partidos (PRI, PAN e PRD), informou que seu veículo foi alvo de tiros de arma de fogo durante a noite de sábado, mas ela saiu ilesa.

"Informo que há pouco minha caminhonete, na qual eu estava a bordo, acabou de ser alvejada. Vamos denunciar este atentado, querem me calar", disse na rede social X, junto com imagens do veículo perfurado por balas.