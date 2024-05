Arsenal vence United e retoma liderança antes da última rodada do Inglês

O gol da partida em Old Trafford foi marcado no primeiro tempo pelo belga Leandro Trossard (20'), aproveitando passe do alemão Kai Havertz.

O Arsenal derrotou o Manchester United por 1 a 0 neste domingo (12) para retomar a liderança do Campeonato Inglês antes da última rodada, ultrapassando o atual tricampeão Manchester City, que ainda tem um jogo atrasado a disputar com o Tottenham.

O Arsenal, que não vence a Premier League desde 2004, tem um ponto de vantagem e um melhor saldo de gols em relação aos 'Citizens'. No entanto, o time azul de Manchester pode chegar à última rodada dependendo de si mesmo, caso consiga vencer o Tottenham, arquirrival do Arsenal.

O ataque dos 'Gunners' não foi tão brilhante neste domingo, mas só precisou de uma ação individual de Havertz para ficar com os três pontos. O atacante alemão invadiu a área pela esquerda e foi à linha de fundo cruzar para Trossard, que se antecipou à defesa do United e empurrou a bola para as redes.

Após o gol, o Arsenal, que tem a melhor defesa do campeonato com 28 gols sofridos, se fechou para segurar a pressão dos donos da casa e saiu com o resultado positivo.