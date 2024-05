UE considera 'inaceitáveis' as ordens de evacuação de civis de Rafah

As ordens israelenses para evacuar civis em Rafah, no sul da Faixa de Gaza, são "inaceitáveis" para a União Europeia (UE), declarou neste sábado (11) o presidente do Conselho Europeu, Charles Michel.

O exército israelense havia ordenado anteriormente que os palestinos deixassem mais áreas do leste de Rafah, cidade no extremo sul do território palestino onde se concentraram cerca de 1,4 milhões de pessoas.

"As ordens de evacuação de civis presos em Rafah para áreas inseguras são inaceitáveis", escreveu no X Michel, que preside o órgão da UE encarregado de definir as grandes diretrizes e prioridades políticas do bloco.