Ucrânia diz ter contra-atacado tropas russas no nordeste do país

O governo ucraniano afirmou ter contra-atacado a ofensiva russa no nordeste do país. Em comunicado na noite deste sábado, 11, o presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, disse que os combates ainda continuavam nas aldeias de Strilecha e Pletenivka, bem como em Krasne, Morokhovets, Oliinykove, Lukyantsi e Hatyshche. "Nossas tropas estão realizando contra-ataques lá pelo segundo dia, protegendo o território ucraniano", afirmou.

Mais cedo, neste sábado, as forças russas disseram ter capturado cinco aldeias - Borysivka, Ohirtseve, Pylna, Strilecha e Pletenivka - como parte de um novo ataque terrestre no nordeste da Ucrânia. As autoridades ucranianas não confirmaram se os russos tomaram as aldeias, que ficam na fronteira entre a região ucraniana de Kharkiv e a Rússia. O novo ataque forçou a fuga de 1,7 mil civis.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Jornalistas ucranianos relataram que as aldeias de Borysivka, Ohirtseve, Pylna e Strilecha foram tomadas pelas tropas russas na sexta-feira. A Rússia disse que a aldeia de Pletenivka também foi tomada.