Rússia reivindica avanços em sua nova ofensiva na Ucrânia, que evacua quase 2.000 pessoas

Segundo o governador regional, Oleg Sinegubov, "1.775 pessoas foram evacuadas", escreveu ele nas redes sociais, acrescentando que a Rússia atacou com artilharia e morteiros cerca de 30 localidades da região nas últimas 24 horas.

Centenas de pessoas foram retiradas da região de Kharkiv, perto da fronteira com a Rússia, um dia após Moscou lançar uma nova ofensiva terrestre nesta área ucraniana que lhe permitiu ocupar momentaneamente diversas localidades.

Diversos moradores foram vistos em caminhões e carros com o máximo de malas que puderam carregar, em um ponto de chegada para pessoas retiradas da cidade de Kharkiv. Estes habitantes, muitos deles idosos, se registraram e receberam alimentação e assistência médica em tendas.

As forças do Kremlin fizeram pequenos avanços nesta área fronteiriça ucraniana, que invadiram em 2022 e da qual foram posteriormente expulsas no mesmo ano.

Estes são os últimos avanços de Moscou contra as tropas de Kiev, com menor número em homens e poder de fogo.