Romênia inaugura seu primeiro hospital financiado por doações privadas

Eric, um bebê de um ano e três meses com um tumor cerebral, passeia pelos corredores coloridos de um novo hospital pediátrico inaugurado na Romênia, o primeiro financiado exclusivamente por doações privadas em um país com uma infraestrutura de saúde arcaica.

- "Um tapa na cara dos políticos" -

Diante das deficiências do Estado, em um país onde as taxas de sobrevivência de crianças com câncer estão entre as mais baixas da União Europeia (UE), em torno de 70% em comparação com a média de 81%, as duas economistas decidiram agir.

De acordo com a ONG, há uma mistura de "incompetência, falta de visão e corrupção".

Para Tudor Chirila, um ator e músico que é um dos doadores, esta iniciativa é "um tapa na cara dos políticos que não fizeram nada".

Após a queda do comunismo em 1989, a infraestrutura hospitalar na Romênia degradou-se gradualmente. A maioria dos edifícios foi construída antes de 1970 e já "não atende aos padrões", segundo um relatório recente do Tribunal de Contas.

Apesar de a Romênia registrar um crescimento econômico vigoroso, o Estado tem uma das menores taxas de gastos com saúde per capita da UE, de acordo com os dados mais recentes do Eurostat.

Além disso, o país enfrenta problemas para reter médicos e cerca de 15.000 profissionais de saúde emigraram desde a adesão ao bloco europeu em 2007.