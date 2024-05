O 'mahram', a figura masculina obrigatória para as mulheres no Afeganistão dos talibãs

Sem ele não podem viajar para outra província, pegar um voo, entrar em um edifício público ou alugar um apartamento. Este é o "mahram", o homem que obrigatoriamente deve acompanhar as mulheres no Afeganistão do Talibã. Mariam, que como todas as mulheres consultadas pela AFP para esta reportagem se apresenta com um nome diferente, tem 25 anos e trabalha em uma clínica. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine Ela foi recentemente impedida de frequentar uma faculdade de medicina em Cabul, onde estudou por três anos antes de ser banida.

"Na entrada, os talibãs nos disseram que precisávamos de um mahram. Mas meu irmão estava trabalhando, o da minha amiga não tinha idade suficiente e o pai deles morreu", contou ela. "Vi um menino na rua e ele concordou em nos ajudar", se passando por seu irmão, relatou. A regra do "mahram" já era observada no Afeganistão antes do Talibã retornar ao poder em agosto de 2021, sobretudo nas zonas rurais. Mas de opcional passou a ser obrigatória.

No islã, 'mahram' é um homem da família encarregado de garantir a segurança e a "honra" de uma mulher e, portanto, de seu clã. - "Normas anacrônicas" - "O mahram é mencionado no Alcorão, mas a tradição está em desuso", explica Slimane Zeghidour, especialista em islamismo. No Afeganistão, entretanto, "o Alcorão e a sharia [lei islâmica] são a espinha dorsal do poder", explica ele. O atual emirado "aplica integralmente as regras, mesmo as mais rigorosas e anacrônicas". O 'mahram' deve ser um homem da família imediata: marido, pai, tio, irmão, filho ou avô. No entanto, "há muitas mulheres que não têm um homem em casa", diz Shirin, 25 anos, que depois de ter sido banida da universidade, está cursando um mestrado online. A jovem conta quando planejou fazer um piquenique no ano passado. Estava em um micro-ônibus dirigido por seu primo, o único homem, quando de repente foram parados pelos talibãs, furiosos ao ver mulheres sentadas perto de um homem que não era seu "mahram", diz Shirin.

Um talibã agarrou seu primo pela gola da camisa e as mulheres, aos prantos, foram forçadas a "voltar para suas casas". A ausência de um 'mahram' pode levar até mesmo à prisão. - "Leis islâmicas" - Em dezembro de 2021, os talibãs exigiram que as mulheres viajassem com um acompanhante masculino em qualquer viagem superior a 72 quilômetros.