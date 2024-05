Luis Enrique elogia Mbappé e diz que entende decisão de deixar o PSG

O técnico do Paris Saint-Germain, o espanhol Luis Enrique, elogiou o atacante Kylian Mbappé neste sábado (11), véspera da partida contra o Toulouse, pela 33ª rodada do Campeonato Francês, e disse que entende a decisão do astro de deixar o clube.

"Ele é uma lenda do PSG. Um jogador que deu tudo a este clube e o clube deu tudo a ele. Desejo-lhe tudo de melhor para o futuro", declarou o treinador em entrevista coletiva. "Só posso falar maravilhas de Kylian Mbappé, do jogador e da pessoa".

"Entendo sua decisão (...) É algo que nós sabíamos há muito tempo, todos sabíamos, mas se tornou público ontem", acrescentou.