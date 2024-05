Israel ordena nova retirada de moradores em Rafah e sinaliza expansão de operação militar

Israel ordenou novas saídas de moradores da cidade de Rafah, no sul da Faixa de Gaza, neste sábado, 11, forçando dezenas de milhares de pessoas a se deslocarem, à medida que o país se prepara para expandir a sua operação militar e acrescenta que está também se deslocando para uma área no norte da Faixa de Gaza, onde o Hamas se reagrupou.

Mais de 1,4 milhão de palestinos, metade da população de Gaza, estão abrigados em Rafah, a maioria depois de fugir das ofensivas de Israel em outros lugares. Considerado o último refúgio na faixa, as evacuações estão forçando as pessoas a voltarem para o norte, onde as áreas estão devastadas por ataques israelenses anteriores. As agências de ajuda estimam que 110 mil pessoas já haviam feito isso antes da ordem de sábado, que acrescentou mais 40 mil a esse número.

O funcionário do Escritório de Coordenação de Assuntos Humanitários da ONU em Rafah, Georgios Petropoulos, disse que os trabalhadores humanitários não tinham suprimentos para ajudá-los a se instalar em novos locais. "Simplesmente não temos barracas nem cobertores nem roupas de cama, nenhum dos itens que se espera que uma população em movimento consiga obter do sistema humanitário", afirmou.