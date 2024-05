Holstein Kiel sobe para Bundesliga pela 1ª vez na história

O Holstein Kiel, clube do norte da Alemanha, confirmou neste sábado (11) seu primeiro acesso à Bundesliga, a primeira divisão do Campeonato Alemão, ao empatar em casa com o Fortuna Düsseldorf (1-1), outra equipe com chances de subir à elite.

Com 65 pontos, o Holstein Kiel já não pode ser alcançado pelo Fortuna Düsseldorf, terceiro colocado com 60 pontos.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

O St. Pauli, segundo com 63 pontos, pode voltar à elite pela primeira vez desde 2011 caso vença ou consiga um empate com o lanterna Osnabruck no domingo.