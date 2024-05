Hamas anuncia morte de refém que pouco antes mostrou vivo

O Fórum das Famílias dos Reféns, que representa parte dos parentes dos sequestrados, identificou o refém que aparece no primeiro vídeo como Nadav Popplewell, um israelense-britânico de 51 anos, capturado no kibutz Nirim.

O braço armado do Hamas anunciou neste sábado (11), pelo Telegram, a morte de um refém israelense, mantido em Gaza desde 7 de outubro, que poucas horas antes aparecia vivo em um vídeo divulgado pela organização.

As Brigadas Ezzedine Al Qassam anunciaram no segundo vídeo que o refém havia falecido no sábado e atribuíram a morte "aos ferimentos causados pelos aviões de combate sionistas que bombardearam o local onde estava detido, há mais de um mês".

O primeiro vídeo, com cerca de 10 segundos e sem indicação da data da filmagem, mostra o refém com um olho inchado e aspecto debilitado, pronunciando seu nome e sua idade. Ele está de pé, diante de uma parede de azulejos brancos, em um local que parece escuro.

A mensagem do braço armado do Hamas, considerado uma organização terrorista por Israel, Estados Unidos e União Europeia, é acompanhada por hashtags, em árabe e hebraico, que afirmam: "o tempo está acabando" e "seu governo está mentindo".