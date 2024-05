Gangues invadem outra delegacia no Haiti

Membros de uma gangue invadiram uma delegacia de polícia nos arredores da capital do Haiti na noite de sábado (11), informou à AFP um sindicato policial, enquanto um conselho de transição no governo luta para restabelecer a ordem na nação caribenha devastada pela violência.

A delegacia está localizada na cidade de Gressier, ao sul de Porto Príncipe, disse Lionel Lazarre, do sindicato de policiais haitianos.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Vídeos compartilhados nas redes sociais mostraram civis armados com rifles de assalto dentro do prédio e vários veículos em chamas no estacionamento.