Ex-número dois das Farc cuja morte era especulada reaparece em vídeo

Iván Márquez, ex-número dois da extinta guerrilha colombiana Farc, cuja morte era especulada, reapareceu em um vídeo divulgado neste sábado (11) expressando seu apoio às propostas do governo do presidente Gustavo Petro, com quem uma dissidência rebelde que lidera resolveu iniciar diálogos.

Márquez, um rebelde linha dura que se rearmou após assinar o histórico acordo de paz de 2016 com as Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia (Farc), está à frente da facção conhecida como Segunda Marquetalia, que tem cerca de 1.663 combatentes, segundo informações de inteligência militar.

Em julho, a mídia local especulou sobre sua morte depois que ele sofreu um atentado na Venezuela em 2022. No entanto, o governo desmentiu essas versões e em março a polícia anunciou que ele estava na Colômbia.