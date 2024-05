Coreia do Norte implantará novos sistemas múltiplos de lança-foguetes

A Coreia do Norte irá equipar suas Forças Armadas com novos sistemas múltiplos de lança-foguetes de 240 mm este ano, informou a imprensa estatal neste sábado (11), anunciando uma "mudança significativa" nas capacidades de combate de sua artilharia.

Estas melhorias "serão implantadas nas unidades do Exército Popular Coreano (...) de 2024 a 2026", informou a agência KCNA neste sábado.

Imagens divulgadas pela imprensa oficial mostram Kim conversando com oficiais do Exército durante uma inspeção no lança-foguetes.

A agência estatal informou ainda que "em breve será feita uma mudança significativa para melhorar as capacidades de combate da artilharia do Exército", sem oferecer mais detalhes.