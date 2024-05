City goleia Fulham e aumenta pressão sobre o Arsenal

O Manchester City venceu com facilidade o Fulham por 4 a 0 neste sábado (11) e assumiu provisoriamente a liderança do Campeonato Inglês, aumentando a pressão sobre o Arsenal (2º), que no domingo visita o Manchester United pela 37ª rodada.

Com o resultado, o City alcança sua sétima vitória consecutiva e se coloca dois pontos à frente dos 'Gunners'. Na terça-feira, os 'Citizens' farão jogo atrasado contra o Tottenham (5º), que pode ser decisivo para um inédito quarto título consecutivo na história do campeonato.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

No estádio de Craven Cottage, o time do técnico Pep Guardiola abriu o placar rapidamente com um chute rasteiro do croata Josko Gvardiol (13'), que recebeu assistência do belga Kevin de Bruyne.