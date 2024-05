Biden diz que é possível trégua em Gaza 'amanhã' se Hamas libertar reféns

O presidente levantou a questão após advertir Israel na quarta-feira que ele deixaria de fornecer projéteis de artilharia e outras armas se suas forças atacassem a cidade de Rafah, no sul de Gaza, ao lamentar o fato de civis terem sido mortos pelo lançamento de bombas americanas.

"Se eles entrarem em Rafah, não vou fornecer as armas usadas... para lidar com as cidades", assegurou Biden em entrevista à CNN. "Nós não vamos fornecer as armas e os projéteis de artilharia que forem usados."

Até agora, Hamas e Israel não conseguiram chegar a um acordo de cessar-fogo, apesar de repetidas rodadas de negociações indiretas.