Tailândia registra 61 mortes por calor extremo em 2024

Um comunicado do ministério informa que 61 pessoas morreram de insolação em todo o país desde o início do ano, contra 37 que morreram por este motivo ao longo de 2023.

Durante quase uma semana em abril, as autoridades da capital Bangcoc emitiram avisos diários de calor extremo. Em alguns momentos, a sensação térmica foi superior a 52ºC.

Sessenta e uma pessoas morreram na Tailândia desde o início do ano devido ao calor extremo que atingiu o país, anunciou o Ministério da Saúde.

Em abril, a Tailândia registrou a temperatura de 44,2°C na província de Lampang, norte do país, um pouco abaixo do recorde nacional alcançado no ano passado, 44,6°C.

