Reino Unido sai da recessão no primeiro trimestre

A economia do Reino Unido superou a recessão do ano passado com um crescimento de 0,6% do Produto Interno Bruto (PIB) no primeiro trimestre de 2024, anunciou o Escritório Nacional de Estatísticas (ONS).

O PIB britânico registrou contração de 0,1% no terceiro trimestre do ano passado e de 0,3% no quarto trimestre. Os economistas consideram que dois trimestres consecutivos de contração representam uma recessão técnica.

A recuperação da economia no primeiro trimestre do ano ficou acima do previsto pelos analistas, que projetavam um crescimento de 0,4%.