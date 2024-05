BRASIL CLIMA ENCHENTES: Chuvas voltam e número de desalojados dispara por enchentes no Rio Grande do Sul

O motor de "Gulu", a lancha de Ricardo Frediani, ruge cortando as águas do rio Guaíba, que inundou Porto Alegre. Ele segue rumo à devastada Eldorado do Sul. Há previsão de mais chuva e o tempo urge para salvar quem for possível.

"Só quero ver o estado da minha casa": a corrida contra o tempo para salvar o possível no RS

ELDORADO DO SUL:

Não há trégua no Rio Grande do Sul: as chuvas voltaram a cair nesta sexta-feira em Porto Alegre, enquanto a população se esforçava por recuperar alguma normalidade, ao mesmo tempo em que o número de desalojados em toda a região dobrou nas últimas horas.

Chuvas voltam e número de desalojados dispara por enchentes no Brasil

Pujante setor agro vai pagar o preço das enchentes históricas no RS

Campos e máquinas debaixo d'água, estradas interrompidas, rebanhos e depósitos inacessíveis.... As chuvas torrenciais que atingiram o Rio Grande do Sul vão custar caro para o setor agrícola, motor da economia local e nacional, já afetada por eventos climáticos extremos.

=== ISRAEL PALESTINOS CONFLITO ===

FAIXA DE GAZA:

Israel bombardeia Gaza e mais de 100.000 pessoas abandonam Rafah

Israel bombardeou nesta sexta-feira diversos pontos da Faixa de Gaza, em particular na cidade de Rafah, onde as operações militares contra o Hamas provocaram a fuga de mais de 100.000 pessoas.

JERUSALÉM:

Ajuda está paralisada em Gaza, alerta ONU

O fechamento por parte de Israel de passagens de fronteira cruciais na Faixa de Gaza cortou as principais vias de acesso à ajuda e tornou as operações humanitárias quase impossíveis, alertou a ONU.

NAÇÕES UNIDAS:

Palestinos recebem maioria dos votos, porém não vinculante, para adesão como Estado da ONU

A Assembleia Geral votou, com uma esmagadora maioria, nesta sexta-feira(10) a favor da adesão da Palestina como Estado-membro da ONU, uma decisão não vinculante, embora simbólica, que despertou a ira de Israel e à qual se opuseram países como Estados Unidos e Argentina.

=== RÚSSIA UCRÂNIA CONFLITO ===

KIEV:

Rússia lança nova ofensiva terrestre na região ucraniana de Kharkiv

A Rússia iniciou nesta sexta-feira (10) uma nova ofensiva terrestre na região de Kharkiv, nordeste da Ucrânia, dando lugar a uma "batalha feroz", segundo o presidente ucraniano, Volodimir Zelensky.

=== OUTRAS NOTÍCIAS POR REGIÃO ===

-- AMÉRICAS

BUENOS AIRES:

Colisão ferroviária deixa ao menos 30 feridos, dois com gravidade em Buenos Aires

Ao menos 30 pessoas foram hospitalizadas, duas delas levadas de helicóptero em estado grave, após um choque de trens nesta sexta-feira em Buenos Aires, informou o serviço de emergências da cidade, o SAME.

NOVA YORK:

Terceira semana de julgamento de Trump é marcada por depoimento de Stormy Daniels

O julgamento de Donald Trump encerra nesta sexta-feira (10) uma terceira semana marcada pelo depoimento explosivo da ex-atriz pornô Stormy Daniels, no centro do caso que colocou pela primeira vez um ex-presidente dos Estados Unidos no banco dos réus.

WASHINGTON:

Detectar eleitores de Trump, um problema para institutos de pesquisa

Em quem você votará em novembro? Os institutos de pesquisas tentam detectar os eleitores que escolherão o republicano Donald Trump nas eleições presidenciais dos Estados Unidos para evitar subestimá-los como fizeram em 2020 e quatro anos antes, quando Donald Trump venceu Hillary Clinton.

WASHINGTON:

Quem pode ser o companheiro de chapa de Trump nas eleições

Quem Donald Trump escolherá como companheiro de chapa para as eleições presidenciais de novembro? Impossível saber isso, mas alguns nomes já sonham com o posto.

PANAMÁ:

Presidente eleito do Panamá promete deportar migrantes que cruzarem selva

O presidente eleito do Panamá, José Raúl Mulino, prometeu na quinta-feira (9) deportar os migrantes que entrarem no país pela selva de Darién, fronteiriça com a Colômbia, em seu trajeto até os Estados Unidos.

CIUDAD JUAREZ:

Migrantes em Ciudad Juárez recebem com tranquilidade lei dos EUA que restringe asilo

"Já que não temos antecedentes (criminais) deveriam nos dar uma chance", afirma Rolando Villán, um migrante equatoriano, em solo mexicano, a 50 metros dos Estados Unidos, sobre um novo projeto de lei que acelera a recusa de asilo àqueles que representam um perigo para a segurança americana.

SAN JAVIER:

Orquestra Amazônica Boliviana revive uma ópera indígena única no mundo

Uma rara ópera barroca escrita por um indígena, cujas partituras estiveram durante séculos em uma igreja na Amazônia boliviana, ganhou vida com uma produção teatral em bésiro - seu dialeto de origem, que corre risco de extinção.

-- EUROPA

BARCELONA:

Partidos independentistas buscam se manter no poder na Catalunha

Os partidos independentistas catalães estão tentando mobilizar o seu eleitorado para as eleições de domingo (12), nas quais concorrem contra os socialistas do presidente do governo, Pedro Sánchez, pelo poder nesta região, palco de uma tentativa mal-sucedida de secessão em 2017.

LONDRES:

A reabilitação de David Cameron como chanceler após seu fracasso no Brexit

Quando parecia que sua vida política havia terminado com o humilhante fracasso de sua aposta para manter o Reino Unido na União Europeia, o ex-primeiro-ministro David Cameron parece ter renascido como chanceler britânico.

=== SOCIEDADE, ARTES E CIÊNCIAS ===

GENEBRA:

Negociação sobre prevenção de pandemias caminha para o fim sem um acordo à vista

A possibilidade de os 194 países da Organização Mundial da Saúde (OMS) chegarem a um acordo histórico para prevenir e combater pandemias se dilui nesta sexta-feira (10), em Genebra, poucas horas antes de o prazo estabelecido pelos negociadores expirar.

PARIS:

A lucrativa parceria entre estilistas e estrelas do pop

O retorno dos grandes shows de estrelas como Beyoncé e Taylor Swift não trouxe apenas sucessos de bilheteria, mas também de alianças estratégicas com criadores de moda e de tendências.

PARIS:

Da imaginação para o quadro: a inteligência artificial 'lê' o cérebro para criar imagens

A imagem ultracolorida de uma montanha escura cercada de lava é muito bonita, mas sua origem sendo a inteligência artificial de alta tecnologia a torna especial.

PARIS:

Carlos Moreno, o colombiano criador da 'cidade de 15 minutos'

Criador da "cidade de 15 minutos", o colombiano Carlos Moreno vai de Paris a Buenos Aires promovendo o conceito de cidades de tamanho humano, onde os cidadãos têm todos os serviços básicos ao alcance da mão.

CUYABENO:

Mudança climática e desmatamento ameaçam as zonas úmidas mais bem preservadas do Equador

Quando os peixes ficaram escassos na Amazônia equatoriana, os indígenas sionas atribuíram isso a "xamãs invejosos" que bloquearam sua passagem pelos rios de Cuyabeno, uma área úmida biodiversa, mas ameaçada pela mudança climática, poluição e mineração.

HELLISHEIDI:

Fábrica na Islândia quer demonstrar a validez das técnicas de captação de CO2

Nas terras vulcânicas islandesas, a startup suíça Climeworks inaugurou a fábrica de captação de CO2 Mammoth, a maior do mundo nesse campo, com capacidade para captar 36.000 toneladas desse gás poluente.

=== ESPORTES ===

-- FUTEBOL

-- TÊNIS

